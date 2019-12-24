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Başarının sırrı ekip çalışmasında

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren sanayicilere ve çalışanlarına birbirini tamamlayan ve güvenen insanların ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte yürüttükleri süreç olan "takım çalışması" konusunda eğitim verildi.

24.12.2019 10:29 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:34 Başarının sırrı ekip çalışmasında
Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren sanayicilere ve çalışanlarına birbirini tamamlayan ve güvenen insanların ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte yürüttükleri süreç olan "takım çalışması" konusunda eğitim verildi.

AOSB Akademi programı kapsamında, Bölge Müdürlüğü Seyhan Salonu'nda düzenlenen eğitim seminerine İzgören Akademi Yönetim Kurulu üyesi Erhan Özallı konuşmacı olarak katıldı. Özallı, "Yüksek Performanslı Ekip Geliştirme ve Yönetimi" konulu sunumunda, başarıya giden yolda, bireysel çabaların güçlü ve sağlam bir ekiple desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Takım çalışmasının önemine dikkati çektikten sonra bu çalışmayı öldüren etkenleri anlatan Özallı, bu etkenleri, "sahte görüş birliği, çözülmeyen kişisel sorunlar, kalıplaşmış takım toplantıları, müşteriyi unutmak, eşit olmayan katılım, gerçekçi olmayan beklentiler, takım liderinin yetersiz olması, takım üyelerinin birbirlerine güvenmemeleri, takım içi iletişim eksikliği, takım içi gruplaşma ve ortak hedef olmaması" başlıkları altında özetledi.

Takım oluşumunda 5 temel faktörü; liderlik, takım ruhu, ortak hedefler, iş akışı ve iletişim olarak özetleyen Erhan Özallı, takımı motive etmenin başarıda önemli bir etken olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Takım üyelerini takdir ettiğinizi söyleyin. Kişileri yargılamadan duyguları hakkında konuşmalarına izin verin. Üyeleri yardıma ve katılıma çağırın. Dikkatinizi hiç dağıtmadan dinleyin. Kişilere yol göstermeleri için bir şans tanıyın. Takımı bütün olarak ödüllendirin. Her bireyi tanıma arzusunu ortaya koyun. İnsanlara karşı dürüst olun."

Özallı, ortak hedeflerin ise rekabeti yönetmek, takımın yıldızı değil "takımın yıldızları" olmak gerektiğini ifade ederek, takım içi iletişimin de başarıda önemli bir etken olduğunu bildirdi. İletişimi "açıklık ve dinleme" olarak özetleyen Özallı, takım olma aşamalarını da anlattı.

Takım çalışmasını öldüren faktörlere de dikkati çekerek, bu konuda neler yapılması gerektiği konusunda önerilerde bulunan Erhan Özallı, konuşmasının son bölümünde takım oluşturmanın yararları konusunda bilgi verdi. Özallı, katılımcıların sorularını da yanıtladı. - ADANA

Organize Sanayi Bölgesi, Adana, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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