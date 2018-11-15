Başarısı ve Örnek Davranışıyla Ailesinin Gururu Oldu

ONUR ORHAN - Sakarya
'nın Adapazarı
ilçesinde hazırlandığı sınavı kazanarak elde ettiği ilk bursluluk parasını lösemi ve kanser hastaları derneğine bağışlayan 11 yaşındaki Cemalettin Efe Sıkkar, başarısı ve yaptığı örnek davranışıyla ailesinin gururu oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) giren Mithatpaşa Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Cemalettin Efe, ikinci kez girdiği sınavda kazandığı ilk bursu, kanser hastası kardeşlerinin resimlerinden etkilendiği için Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği'ne (KANSERDER) bağışlama kararı aldı.
Başarısı ve örnek davranışıyla yarınlara umutla bakmaya çalışan kanser hastalarına moral kazandıran küçük Cemalettin Efe, ilk bursunu KANSERDER Yönetim Kurulu Başkanı Nihal Akar'a teslim etti.
Yaşıtları ve büyüklerinden de benzer davranışlar yapmalarını isteyen Cemalettin Efe, yardım faaliyetini her ay sürdürmeyi planlıyor.
Cemalettin Efe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lösemi hastası arkadaşlarını görünce çok üzüldüğünü, KANSERDER'i ziyaretinde onların yaptığı çalışmalardan çok etkilendiğini, o nedenle ilk bursunu derneğe bağışlama kararı aldığını anlattı.
Çok mutlu olduğunu dile getiren Cemalettin Efe, "Her ay belli bir miktar yardımları sürdürmeyi istiyorum. Arkadaşlarımın da böyle çalışmalar yapıp büyüklerine örnek olmasını isterim. Büyüklerimizin daha dikkatli ve bu konuya özen göstermelerini istiyorum. Onların hayatını kolaylaştırmak bizim elimizde. Yapacağımız yardımlar, onlar için çok büyük mutluluk. Ben de böyle bir şey yaptığım için çok mutluyum." dedi.
Cemalettin efe, gelecekte doktor olup kanser hastalarının tedavisini daha özenli yapmayı arzuladığını ifade etti.
"Bize de bir şeyler kattı" Anne
Fatma Sıkkar (36), oğlunun ilk burs parasını KANSERDER'e bağışlama talebini kendisine ilettiğini anlatarak, şöyle devam etti:
"Oğlum, 'Anne, ilk sınavı kaybettiğimde söylememiştim ama ilk bursumu KANSERDER'E bağışlayacağım.' dedi. Ben de 'Nereden aklına geldi?' diye sordum. 'Anne, lösemi hastalarının yüz ifadeleri beni çok üzüyor, onların kaşları, saçları dökülüyor, yaşamları bana çok zor gibi geliyor. Bir nebze de olsa onların elinden tutmak istedim.' dedi. Oğlumun bu hayalini gerçekleştirmek için derneğe geldik."
Anne Sıkkar, oğlunun küçücük yüreğiyle kanser hastalarını düşünmesinin çok anlamlı olduğunu dile getirerek, herkesi böyle derneklere yardıma beklediklerini söyledi.
Oğlunda ilkokul öğretmeni Güler Etçioğlu'nun büyük emeği olduğunu dile getiren anne Sıkkar, Etçioğlu'nun hep bu faaliyetlerde çocukları yetiştirdiğini, oğlunun da onun izinde gittiğini belirtti.
Her alanda kendisini yetiştirmeye çalışan oğluyla gurur duyduğunu belirten Sıkkar, "Kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah anne baba olarak bizleri hiç mahcup etmezler. Oğluma çok güveniyorum ve çocuklarımı çok seviyorum." diye konuştu.
Baba Yusuf Sıkkar (37) da gösterdiği davranıştan ötürü oğluyla gurur duyduğunu dile getirerek, duygularını şöyle anlattı:
"Ödevinde, okulunda, arkadaşlarına davranışında olsun, hepsiyle gurur duyuyoruz. Bu yaşta böyle bir şey yaptığı için bize de bir şeyler kattı. İnşallah devamını getirir. İnşallah arkadaşlarına da bir şeyler katar. Oğluma başarılar diliyorum."
"Yanan, susayan yüreklere abıhayat olmaya çalışıyoruz"
KANSERDER Yönetim Kurulu Başkanı Akar da minik yüreklerden çok büyük duyarlılık örneği yaşadıklarını belirterek, "Topluma çok güzel mesaj verdi, örnek oldu. Hakikaten çok güzel bir gün yaşıyoruz. Böyle güzel bir evlat yetiştirdikleri için anne babayı kutluyorum. Efe'nin topluma çok güzel şeyler kazandıracağına inanıyorum." şeklinde konuştu.
"Bizler yanan, susayan yüreklere abıhayat olmaya çalışıyoruz." diyen Akar, "Herkesi bunun gibi benzeri güzel hizmetler veren derneklere, aracı kurumlar olan biz gönüllülere destek olmaya, bizi ziyaret edip yardımlaşma haritasını belirlemeye, hatta örnek haritayı birlikte çizmeye davet ediyorum. Cemalettin Efe'miz bize bugün insanlığın haritasında başlangıç çizgisini başlattı. Bunu hep birlikte devam ettirelim diyoruz çünkü hayata tutunmak için bekleyenler var. Yarınlara umutla güne başlayanlar var. Onlara umut katabilmek çok da zor değil. Herkesi, umudun ışığı olmaya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Adapazarı,Sakarya,EFE
15 Kasım 2018 Perşembe 11:51