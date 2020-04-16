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Başarısızlık Hikayeleri

Şirketlerin, kurumların ve kişilerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacak deneyimlerin paylaşıldığı, Suha Selçuk'un "Başarısızlık Hikayeleri" adlı kitabı, "Çevik Dönüşümlerin Başarısız Olduğu Tecrübeler" altbaşlığıyla Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.

16.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:15
Başarısızlık Hikayeleri

Şirketlerin, kurumların ve kişilerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacak deneyimlerin paylaşıldığı, Suha Selçuk 'un "Başarısızlık Hikayeleri" adlı kitabı, "Çevik Dönüşümlerin Başarısız Olduğu Tecrübeler" altbaşlığıyla Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.

"Kitabın amacı, tüm kurumların ve kişilerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olabilecek tecrübelerin paylaşılmasıdır" diye sunulan kitabın tanıtımında, şöyle denildi:

"Çeviklik, kitabın temel kriteridir ve paylaşılan tüm tecrübeler çevik felsefeye göre değerlendirilmiştir. Her bir bölümde paylaşılan tecrübeler, 10 yıldan fazla süren çeviklik

çalışmalarımın ve gözlemlerimin birikimidir. Bu tecrübelerin yazıya geçirilmesi yaklaşık 2 yıl sürmüştür."

Kitabın yazarı Suha Selçuk, lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgi Teknolojileri Programı'nda tamamladı. Profesyonel kariyerine Akbank'ta başlayan Selçuk, sonra Oyak Teknoloji, Sony , IBM gibi firmalarda çeşitli görevlerde bulundu ve Agile dönüşüm uygulamalarında deneyimler kazandı.

Sony'de çalıştığı dönemde, kurumsal Scrum dönüşümü sürecinde, Scrum ekiplerinde tecrübesini geliştiren Selçuk, 2010 yılında ise "Certified ScrumMaster" oldu.

Selçuk, IBM danışmanlığı sürecinde pilot Scrum uygulamalarını da tecrübe ettikten sonra kariyerine eğitmen ve çevik koç olarak devam etti ve 500 saatin üzerinde Çevik/Scrum eğitimleri verdi ve çok sayıda firma ve sektörde Agile dönüşüm danışmanlık hizmetlerinde görev aldı.

Open Agile Turkey topluluğunun kurucusu olan Suha Selçuk, kar amacı gütmeyen bu toplulukta Agile Days Istanbul isimli iki uluslararası konferansın ve 30 açık buluşmanın düzenlenmesine öncülük etti.

Aynı zamanda Scrum Alliance'den "Registered Education Provider" sertifikasının Türkiye'de tek sahibi olan Suha Selçuk halen Training4Agile'de Enterprise Agile Coach olarak görev yapıyor. (Fotoğraflı)


Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Dönüşüm, Selçuk, Sony, Ekonomi
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