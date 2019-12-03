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"Başarıya Engel Yoktur" paneli düzenlendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında 'Başarıya Engel Yoktur' konulu bir panel düzenledi.

03.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:07
Şeyh Edebali Üniversitesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında 'Başarıya Engel Yoktur' konulu bir panel düzenledi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'ndaki panele Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi Eğitim Uzmanı Sema İnci, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Çalışmacı Zeynep Acar, Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Yüzel Uğurlu, Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) Başkanı Aslıhan Volkan ve Bilecikspor Kulübü Başkanı Aydın Avcı katıldı.

"Unutmayın ki, her sağlıklı birey yarının engelli adayıdır"

Konferansta konuşma yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş her sağlıklı bireyin yarının birer engelli adayı olduğuna değinerek, "Üniversitemizde güncel rakamlarla 8 işitme, 20 ortopedik, 15 görme, 3 dil ve konuşma bozukluğu, 19 süreğen hastalıklar olmak üzere toplam 65 engelli öğrencimiz var. Üniversitemiz bu konuya ciddi bir hassasiyetle eğiliyor. Üniversite bünyesinde hayata geçirilen sosyal sorumluluk projeleri ile önemli çalışmalara imza attık. Birimizin, birkaçımızın bu bilinçte, bu düşüncede olması yetmez, toplum olarak ancak ortak bilinçlenmeyle ve idrakle engelleri kaldırabiliriz. İnanın biz toplum olarak tamamen bilinçlenip engel olmadığımızda onlar için de hiçbir engel kalmayacak. Unutmayın ki, her sağlıklı birey, yarının engelli adayıdır. Bu bilinci yılın her günü kendimizde taşıyabilirsek engelli birey kalmamış demektir" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edilmesiyle program sona erdi. - BİLECİK

İbrahim Taş, Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

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