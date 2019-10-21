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Başarıya ulaşmak için bu kodları bilmelisiniz

Düzenlediği etkinlikte katılımcılara iki özel kod yüklediğini söyleyen Murat Başaran, bu kodlar sayesinde başarıya ulaşmanın mümkün olacağını dile getirdi.

21.10.2019 09:44Başarıya ulaşmak için bu kodları bilmelisiniz

Başaran, "Katılımcılara bilinçaltında keşfettiğim 2 özel kodu yükledim. Birincisi 'Durdurulamaz ol' ikincisi ise 'Başaran ol' bu iki kodu yüklediğim her kim olursa olsun iş hayatında, özel hayatında durdurulamaz olur ve adım attığı her işte başarılı olur" şeklinde konuştu.

Bilinçaltı Sembol Dilini Çözmek İlk Adım

Bilinçaltının mucizelerle dolu olduğu söyleyen Murat Başaran, öncelikle bilinçaltına yönelik sembol dilini çözmek gerektiğinin altını çizdi. Başaran, "Başarılı bir hayat istiyorsak öncelikle bilinçaltı sembol dilini çözmeliyiz. Bu birincil şartımız. Bu dili çözdüğümüz takdirde hayatımızda başarısızlık diye bir kavram kalmayacak. Başarı ancak kendinizle iyi bir iletişim kurarsanız gelir. Kendinizi dinleyip, ne istediğinizi anlayacaksınız ve başarının kapılarını aralayacaksınız" diye konuştu.

Başarıya Giden Yol…

Başarıya giden yolun önce bilinçaltını şekillendirmekten geçtiğine değinen Murat Başaran, bilinçaltına yön vermenin başarıyı etkilediğine dikkat çekti. Başaran, "Bilinçaltı kişilere çok karmaşık görünüyor. Ancak onu yönetecek olanlar bizleriz. Bu açıdan baktığımızda bilinçaltına doğru sinyaller gönderdiğimiz zaman bu başarıya dönüşüyor. Örneğin,yapacağın bir iş ne ise önce hayalini kuracaksın. Daha sonra bu hayalini bir adım öteye taşıyacaksın ve gerekli araştırmaları yapacaksın. Bunu yaptıktan sonra zaten bilinçaltı o hayale ve başarının nereden gelebileceğine kanalize oluyor" dedi.

Plaket Takdim Edildi

Bilinçaltı dili uzmanı, Anka frekans enerjisi taşıyıcısı Murat Başaran'a plaket takdim eden katılımcılar, eğitim sonrasında hayata daha farklı baktıklarını bunun için de Başaran'a teşekkür mahiyetinde plaketi takdim ettiklerini belirttiler. Murat Başaran şu sözlerle katılımcılara teşekkür etti:

"Takdim ettiğiniz bu plaket ile beni çok onore ettiniz. Katılım ve ilgi gösterdiniz. Artık başarının sırrını biliyorsunuz. Başarı için bilinçaltınızı harekete geçirmelisiniz. Onun için de az önce bahsettiğimiz adımları atmalısınız"


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Kaynak: Bültenler

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