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"Başbağlar Katliamı" davasının failleri yargılayan emekli hakim öldü

İzmir'in Bornova ilçesinde "Başbağlar Katliamı" davasının faillerini yargılayan eski İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) hakimlerinden emekli hakim Feyzi Oylupınar hayatını kaybetti.

27.12.2019 02:30 | Son Güncelleme: 27.12.2019 02:30
İzmir'in Bornova ilçesinde "Başbağlar Katliamı" davasının faillerini yargılayan eski İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) hakimlerinden emekli hakim Feyzi Oylupınar hayatını kaybetti.
Felç geçiren ve Atatürk Mahallesi 859 Sokak'ta yatağa bağlı yaşayan Feyzi Oylupınar (72) fenalaştı.
Ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Oylupınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Oylupınar, Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivilin faillerini yargılamıştı.
Oylupınar'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Başbağlar Katliamı, Güncel

Kaynak: AA

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