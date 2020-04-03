Başbakan Merkel'in karantina dönemi sona erdi
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amacıyla girdiği karantina sürecinin sona erdiği bildirildi.
03.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:36
Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı açıklamada, Başbakan Merkel'in karantina sürecinin sona erdiğini ve mesaisine başladığını ifade etti.
Seibert ayrıca Merkel'e yapılan 3 koronavirüs testinin de negatif çıktığını hatırlattı.
Başbakan Merkel'e 19 Mart'ta koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorun koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Merkel, 22 Mart akşamı kendisini karantinaya aldığını duyurmuştu.
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Kaynak: AA