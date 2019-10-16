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Başbakan tankerle ağaçları suladı

Etiyopya'nın Nobel ödüllü Başbakanı Abiy Ahmed, kendisinin sürdüğü ağaç sulama tankeriyle başkent sokaklarında dolaşarak dikilen fidanlara can verdi.

16.10.2019 09:26Başbakan tankerle ağaçları suladı
Etiyopya'nın Nobel ödüllü Başbakanı Abiy Ahmed, kendisinin sürdüğü ağaç sulama tankeriyle başkent sokaklarında dolaşarak dikilen fidanlara can verdi.
Yaklaşık 3 ay önce bir günde 350 milyon fidanı toprakla buluşturarak dünya rekoruna imza atan Etiyopya'da, Başbakan Abiy Ahmed, dikilen fidanlara sahip çıkılması için yeni bir kampanyaya öncülük etti.
Şoför koltuğuna geçtiği ağaç sulama tankeriyle başkent Addis Ababa sokaklarında dolaşan Ahmed fidanları suladı.
Etiyopya Başbakanlık Ofisinin Twitter hesabından paylaşılan resimlerde, yağmur sezonunun sona ermesiyle fidanların bakıma ihtiyaç duyduğu dönemin de başladığı belirtildi.
Başbakanlık, herkesi dikilen fidanları korumaya ve bakmaya davet etti.
Etiyopya'da temmuz ayında ulusal çapta başlatılan "bir günde 200 milyon ağaç kampanyası" kapsamında hedeflenen rakamın da üstüne çıkılarak 353 milyon fidan dikilmişti.
Hükümetin mayıs ayında başlattığı "Yeşil Miras" projesi kapsamında ülkede bu yıl sonuna kadar 4 milyar ağaç dikilmesi planlanıyor.

Etiyopya, Güncel

Kaynak: AA

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