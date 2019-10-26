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Başbakan Tatar'dan Vali Doğan ve Başkan Savaş'a ziyaret

Başbakan Tatar'dan Vali Doğan ve Başkan Savaş'a ziyaretHATAY - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ı makamlarında ziyaret etti.

26.10.2019 19:39
Başbakan Tatar'dan Vali Doğan ve Başkan Savaş'a ziyaret
HATAY - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ı makamlarında ziyaret etti.
İlk olarak Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret eden başbakan Tatar, valilik ziyaret defterini imzaladıktan sonra Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan Hatay ile ilgili bilgi aldı. Başbakan Tatar daha sonra Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaret etti. Burada da başkan Savaş'tan Hatay'daki belediyecilik hakkında bilgi alan Ersin Tatar ardından ziyaretini sonlandırdı.
Ziyaretlerde, Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar'a heyeti de eşlik etti.
Başbakan Tatar'dan Vali Doğan ve Başkan Savaş'a ziyaret

Nezih Doğan, Hatay, Tatar, Politika

Kaynak: İHA


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