Menü
Haberler ›› Gündem ››Basbayağı nasıl yazılır? TDK'ya göre basbayağı mı, basbaya m? Basbayağı ne demek? - Haberler

Basbayağı nasıl yazılır? TDK'ya göre basbayağı mı, basbaya m? Basbayağı ne demek?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi " basbayağı". Peki, basbaya nasıl yazılır? TDK'ya göre basbayağı mı, basbaya mı yazılır? Pembe ne demek?

09.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:40
Basbayağı nasıl yazılır? TDK'ya göre basbayağı mı, basbaya m? Basbayağı ne demek?

Basbayağı kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Basbayağı TDK'ya göre nasıl yazılır? Peki, basbaya nasıl yazılır? Basbayağı mı, basbaya mı? TDK'ya göre basbayağı kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

BASBAYAĞI NASIL YAZILIR? BASBAYAĞI MI, BASBAYA MI?

Basbaya: Yanlış

Basbayağı: Doğru

TDK'YA GÖRE BASBAYAĞI NE DEMEK?

Basbayağı

(ba'sbayağı)

1. sıfat Alışılandan, bilinenden hiçbir farkı olmayan, bilindiği gibi:

"Simitçi kumraldı, saçları dökülmüştü, evet basbayağı keldi adam." - Ahmet Ümit

2. zarf Alışıldığı üzere.

Etiketler : Gündem, Eğitim, Güncel
Osman DEMİR
SEO Editörü

İlgili Haberler

Pembe nasıl yazılır? TDKPembe nasıl yazılır? TDK'ya göre pembe mi, penbe mi? Pembe ne demek?
Karakter nasıl yazılır? TDKKarakter nasıl yazılır? TDK'ya göre karakter mi, karekter mi? Karakter ne demek?
Parlamenter nasıl yazılır? TDKParlamenter nasıl yazılır? TDK'ya göre parlamenter mi, parlementer mi? Parlamenter ne demek?
Folklor nasıl yazılır? TDKFolklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
Taahhüt nasıl yazılır? TDKTaahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
Şoför nasıl yazılır? TDKŞoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
Cami nasıl yazılır? TDKCami nasıl yazılır? TDK'ya göre cami mi, camii mi? Cami ne demek?
Maalesef nasıl yazılır? TDKMaalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?
Bayağı nasıl yazılır? TDKBayağı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı baya mı, bayağı mı?
Aşçı nasıl yazılır? TDKAşçı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı ahçı mı, aşçı mı?
Parlemento nasıl yazılır? TDKParlemento nasıl yazılır? TDK'ya göre parlamento mu, parlemento mu?
Kakofoni nasıl yazılır? TDKKakofoni nasıl yazılır? TDK'ya göre kakafoni mi, kakofoni mi?
Parende nasıl yazılır? TDKParende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
Stajyer nasıl yazılır? TDKStajyer nasıl yazılır? TDK'ya göre stajer mi, stajyer mi?
Egzoz nasıl yazılır? TDKEgzoz nasıl yazılır? TDK'ya göre egsoz mu, eksozst mu, eksoz mu, egzost mu?
Ön söz nasıl yazılır? TDKÖn söz nasıl yazılır? TDK'ya göre ön söz mü, önsöz mü?
Traş nasıl yazılır? TDKTraş nasıl yazılır? TDK'ya göre tıraş mı, traş mı?
Sağ ol nasıl yazılır? TDKSağ ol nasıl yazılır? TDK'ya göre sağol mu, sağ ol mu?
Yanlış nasıl yazılır? TDKYanlış nasıl yazılır? TDK'ya göre yalnış mı, yanlış mı?
Şalter nasıl yazılır? TDKŞalter nasıl yazılır? TDK'ya göre şarter mi, şartel mi, şarter mi?
Timsah Yeni Sezon Hazırlıklarına BaşladıTimsah Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı
Pekçok nasıl yazılır? TDKPekçok nasıl yazılır? TDK'ya göre pek çok mu, pekçok mu?
Oysaki nasıl yazılır? TDKOysaki nasıl yazılır? TDK'ya göre oysa ki mi, oysaki mi?
Taşeron nasıl yazılır? TDKTaşeron nasıl yazılır? TDK'ya göre taşaron mu, taşeron mu?
Yalnız nasıl yazılır? TDKYalnız nasıl yazılır? TDK'ya göre yanlız mı, yalnız mı?
Ya da nasıl yazılır? TDKYa da nasıl yazılır? TDK'ya göre ya da mı yada mı?
Egzoz nasıl yazılır? TDKEgzoz nasıl yazılır? TDK'ya göre egsoz mu, eksozst mu, eksoz mu, egzost mu?
Beyefendi nasıl yazılır? TDKBeyefendi nasıl yazılır? TDK'ya göre beyefendi mi beyfendi mi?
Kibrit nasıl yazılır? TDKKibrit nasıl yazılır? TDK'ya göre kirbit mi, kibrit mi?
Çünkü nasıl yazılır? TDKÇünkü nasıl yazılır? TDK'ya göre çünki mi, çünkü mü?
Eğer nasıl yazılır? TDKEğer nasıl yazılır? TDK'ya göre eyer mi, eğer mi?
Kirpik nasıl yazılır? TDKKirpik nasıl yazılır? TDK'ya göre kiprik mi, kirpik mi?
Değil nasıl yazılır? TDKDeğil nasıl yazılır? TDK'ya göre deyil mi, değil mi?
Hanımefendi nasıl yazılır? TDKHanımefendi nasıl yazılır? TDK'ya göre hanfendi mi, hanımefendi mi?
Civata nasıl yazılır? TDKCivata nasıl yazılır? TDK'ya göre cıvata mı, civata mı?
Şövalye nasıl yazılır? TDKŞövalye nasıl yazılır? TDK'ya göre şövalye mi, şovalye mi?
Cankurtaran nasıl yazılır? TDKCankurtaran nasıl yazılır? TDK'ya cankurtaran mı, can kurtaran mı?
Yer altı nasıl yazılır? TDKYer altı nasıl yazılır? TDK'ya göre yer altı mı, yeraltı mı?
Klasisizm nasıl yazılır? TDKKlasisizm nasıl yazılır? TDK'ya göre klasisizm mi, klasizm mi?
Yeryüzü nasıl yazılır? TDKYeryüzü nasıl yazılır? TDK'ya göre yeryüzü mü, yer yüzü mü?
Yer altı nasıl yazılır? TDKYer altı nasıl yazılır? TDK'ya göre yer altı mı, yeraltı mı?
Vurdumduymaz nasıl yazılır? TDKVurdumduymaz nasıl yazılır? TDK'ya vurdumduymaz mı, vurdum duymaz mı?
Konjonktür nasıl yazılır? TDKKonjonktür nasıl yazılır? TDK'ya göre konjonktür mü, konjonktör mü?
Akaryakıt nasıl yazılır? TDKAkaryakıt nasıl yazılır? TDK'ya göre akaryakıt mı, akar yakıt mı?
Vejetaryen nasıl yazılır? TDKVejetaryen nasıl yazılır? TDK'ya göre vejetaryen mi, vajetaryen mi?
Halüsinasyon nasıl yazılır TDKHalüsinasyon nasıl yazılır TDK'ya göre halüsinasyon mu, halüsünasyon mu?
Mirasyedi nasıl yazılır? TDKMirasyedi nasıl yazılır? TDK'ya göre mirasyedi mi, miras yedi mi?
Okuryazar nasıl yazılır? TDKOkuryazar nasıl yazılır? TDK'ya göre okur yazar mı, okuryazar mı?
Perhiz nasıl yazılır TDKPerhiz nasıl yazılır TDK'ya göre perhiz mi, pehriz mi?
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Haberler
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak Haberler
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
İYİ Parti'den istifa eden meclis üyeleri, AK Parti'ye geçiş yaptı Haberler
İYİ Parti'den istifa eden meclis üyeleri, AK Parti'ye geçiş yaptı
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Haberler
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı Haberler
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı Haberler
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı Haberler
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Son Dakika: Rusya, petrol arzını artıran Suudi Arabistan'a aynı şekilde karşılık verecek Haberler
Son Dakika: Rusya, petrol arzını artıran Suudi Arabistan'a aynı şekilde karşılık verecek