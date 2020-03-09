Basbayağı nasıl yazılır? TDK'ya göre basbayağı mı, basbaya m? Basbayağı ne demek?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi " basbayağı". Peki, basbaya nasıl yazılır? TDK'ya göre basbayağı mı, basbaya mı yazılır? Pembe ne demek?
09.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:40
Basbayağı kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Basbayağı TDK'ya göre nasıl yazılır? Peki, basbaya nasıl yazılır? Basbayağı mı, basbaya mı? TDK'ya göre basbayağı kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
BASBAYAĞI NASIL YAZILIR? BASBAYAĞI MI, BASBAYA MI?
Basbaya: Yanlış
Basbayağı: Doğru
TDK'YA GÖRE BASBAYAĞI NE DEMEK?
Basbayağı
(ba'sbayağı)
1. sıfat Alışılandan, bilinenden hiçbir farkı olmayan, bilindiği gibi:
"Simitçi kumraldı, saçları dökülmüştü, evet basbayağı keldi adam." - Ahmet Ümit
2. zarf Alışıldığı üzere.
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