BASDEC savunma ve havacılıkta yeni işbirlikleri için İngiltere’de
BTSO çatısı altında faaliyet gösteren Bursa Uzay Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (BASDEC), İngiltere Dış İşleri Bakanlığı Uluslararası Ticaret Bölümü'nün Manchester, Coventry, Oxford ve Londra şehirlerinde organize ettiği UK Roadshow 2020 ikili iş görüşmeleri ve panellerine katıldı.
12.03.2020 17:55 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:55
BTSO çatısı altında faaliyet gösteren Bursa Uzay Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (BASDEC), İngiltere Dış İşleri Bakanlığı Uluslararası Ticaret Bölümü'nün Manchester, Coventry, Oxford ve Londra şehirlerinde organize ettiği UK Roadshow 2020 ikili iş görüşmeleri ve panellerine katıldı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, İngiltere, Bursa, Ekonomi
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