Başdeğirmen'den belediye kiracılarına jest
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye kiracılarına ait tahakkuk ettirilen kira ödemelerinin 6 ay ertelendiğini açıkladı.
18.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:46
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye kiracılarına ait tahakkuk ettirilen kira ödemelerinin 6 ay ertelendiğini açıkladı. Başdeğirmen, "Nisan ayında ödenmesi gereken kira taksitleri ekim ayında tahsil edilecektir. Bu erteleme karşılığında gecikme farkı alınmayacaktır" duyurusunda bulunarak esnafa can suyu oldu.
Isparta Belediyesi şehirde Korana Virüsüne karşın ciddi tedbirler almaya devam ediyor. Bu tedbirlerin yanı sıra Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den belediyenin kiracısı olan işletme sahiplerine sevindirici haber geldi. Başdeğirmen, kira ödemelerinin 6 aylığına ertelendiğini ve erteleme karşılığında da her hangi bir gecikme farkı alınmayacağını müjdeledi.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: "Tüm halkımızın da bildiği üzere Devletimiz tarafından alınan tedbirler dahilinde vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarındaki işletmeler geçici bir süreliğine kapatılmıştır. Faaliyeti durdurulsa da durdurulmasa da tüm esnafımızın bu zorlu süreçte iş kaybına uğrayacağı düşünülerek belediyemiz tarafından kiracılarımıza tahakkuk ettirilen kira ödemeleri 6 ay ertelenmiştir. Nisan ayında ödenmesi gereken kira taksitleri ekim ayında tahsil edilecektir. Bu erteleme karşılığında gecikme farkı alınmayacaktır"
Başkan Başdeğirmen ayrıca, şu anda şehirde abonelere ait akmayan bir su abonesinin de bulunmadığını belirterek, "Her ne şartlarda olursa olsun su kesintisi uygulanan abonelerimizin suyu gerekli hijyen koşullarının sağlanması amacıyla açılmıştır. Şu anda suyu akmayan hiçbir abonemiz yoktur" dedi. - ISPARTA
Isparta Belediyesi şehirde Korana Virüsüne karşın ciddi tedbirler almaya devam ediyor. Bu tedbirlerin yanı sıra Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den belediyenin kiracısı olan işletme sahiplerine sevindirici haber geldi. Başdeğirmen, kira ödemelerinin 6 aylığına ertelendiğini ve erteleme karşılığında da her hangi bir gecikme farkı alınmayacağını müjdeledi.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: "Tüm halkımızın da bildiği üzere Devletimiz tarafından alınan tedbirler dahilinde vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarındaki işletmeler geçici bir süreliğine kapatılmıştır. Faaliyeti durdurulsa da durdurulmasa da tüm esnafımızın bu zorlu süreçte iş kaybına uğrayacağı düşünülerek belediyemiz tarafından kiracılarımıza tahakkuk ettirilen kira ödemeleri 6 ay ertelenmiştir. Nisan ayında ödenmesi gereken kira taksitleri ekim ayında tahsil edilecektir. Bu erteleme karşılığında gecikme farkı alınmayacaktır"
Başkan Başdeğirmen ayrıca, şu anda şehirde abonelere ait akmayan bir su abonesinin de bulunmadığını belirterek, "Her ne şartlarda olursa olsun su kesintisi uygulanan abonelerimizin suyu gerekli hijyen koşullarının sağlanması amacıyla açılmıştır. Şu anda suyu akmayan hiçbir abonemiz yoktur" dedi. - ISPARTA
Kaynak: İHA
Etiketler : Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Güncel
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