Haberler » Güncel » Başdeğirmen,' Yöneten ve temsil edilen aynı masada - Haber

Başdeğirmen," Yöneten ve temsil edilen aynı masada

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta'yı yönetenlerin ve temsil edenlerin aynı masada oturabilme şansına bu dönem ulaştığını bildirdi.

23.11.2019 11:26 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:31Başdeğirmen,
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta'yı yönetenlerin ve temsil edenlerin aynı masada oturabilme şansına bu dönem ulaştığını bildirdi.

Isparta'da son 20 yılın en iyi döneminin yaşandığını belirten Başdeğirmen, 3 milletvekilinin de kendilerine önemli destekler verdiğini bildirdi.

Isparta'da son 20 yılın en iyi birlik ve beraberlik döneminin yaşandığının altını çizen Şükrü Başdeğirmen, " Valisi ile milletvekili ile belediye başkanı, ticaret odası, esnaf odaları birliği, üniversite rektörleri ile aynı masaya oturup, Isparta'nın sorunlarını tartışabiliyoruz. Önceden bir milletvekili ile bir belediye başkanı aynı masaya oturamıyordu. Belediye başkanı ile valimiz aynı masaya oturamıyordu. Belediye Başkanı olarak çok mutluyum. Valimiz ile ne zaman görüşmek istersek o zaman görüşüyoruz. Valimiz bize destek veriyor. Milletvekillerimiz Allah razı olsun, teşkilatımız Allah razı olsun. Hepsi beraber Isparta'nın sorunlarını çözmeye gayret gösteriyoruz" diye konuştu. - ISPARTA

Şükrü Başdeğirmen, Milletvekili, Isparta, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:12 Kars'ta FETÖ/PDY zanlısı 3 eski polis tutuklandı
14:11 Rahmi Turan, "Erdoğan ile İnce görüştü" bilgisini veren kaynağını açıkladı
14:10 Sular çekilince tekne ile gittikleri yere yürüyerek gittiler
14:10 Yün yorganlar kadınların elinde "imece usulü" ile kışa hazırlanıyor
14:05 Gösterişli'den öğretmenlere anlamlı ziyaret
13:10 Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlanıyor
13:07 Bir türlü önüne geçilemiyor! İSPARK değnekçisinin rahatlığı pes dedirtti
12:23 Muharrem İnce'den "Erdoğan'la görüştü" iddialarına bir yanıt daha: Şerefsizce bir saldırıdır
12:13 Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor
11:42 Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 14:14:19