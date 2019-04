Başdenetçi Malkoç: "Herkes Ysk'ya Güvensin"

Kaynak: İHA

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç , "Bize yapılan şikayet başvurularını YSK'ya gönderdik. Herkes YSK'ya güvensin, oradan çıkacak olan sonuç adil ve hukuki bir sonuç olacaktır" dedi.Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından uygulanan ve AB tarafından finanse edilen "İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi İçin Teknik Destek Projesi", 5 Mart tarihinde başladı. Proje WYG Türkiye liderliğinde Uluslararası Hukuki İşbirliği Merkezi (Center for International Legal Cooperation) ve Danimarka İnsan Hakları Kurumu (The Danish Institute for Human Rights) ortaklığındaki konsorsiyum tarafından uygulanacak. Proje kapsamında bugün Ankara Point Otel'de Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un ev sahipliğinde kamu denetçilerinin, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile AB yetkililerinin de katıldığı bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Başdenetçi Malkoç, Türkiye'nin AB ile ilgili projeler yaptığını anımsattı. KDK'nın etkinliğinin ve tanınırlığının arttırılması için bu projenin başlatıldığını dile getiren Malkoç, "Biz bu proje kapsamında illere gideceğiz. İllerde muhtarlarla, STK 'larla o ilin yöneticilerini, valisini, belediye başkanını buluşturup karşılıklı onları görüştüreceğiz. Bu proje kapsamında üniversitelerde Ombudsmanlık topluluklarını arttıracağız. Üniversitelerle beraber çalışıp raporlar, projeler yapacağız. Türkiye Ombudsmanlığının kurumsal kapasitesini arttırmak için personelimizi Avrupa 'daki bizden daha eski olan Ombudsmanlık kurumlarına gönderip tecrübe kazandıracağız. O tecrübeleri Türkiye'ye aktarmış olacağız. Önemli olan insanlarımızın huzuru, kamu hizmetlerinin kalitesinin arttırılması" şeklinde konuştu."Adil ve hukuki bir sonuç olacak"Başdenetçi Malkoç, İHA muhabirine 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Seçim öncesince KDK'ya şikayet başvurusunda bulunulduğunu belirten Malkoç, "Anayasanın hükmü çok açık, Türkiye'de seçimlerin hazırlanması ve yürütülmesinde tek yetkili kurum Yüksek Seçim Kurumu. Dolayısıyla bize yapılan başvuruları biz YSK'ya gönderdik. Şunu ifade edeyim ki, Türkiye'nin çok güçlü kurumları var. Türkiye'de seçim konusunda dünyaya örnek olacak bir kurumu var, Yüksek Seçim Kurumu. Elbette sonuçlara itirazlar olacaktır, elbette farklı görüşler ortaya çıkacaktır ama ben YSK'da iki yıl çalıştım. Herkes YSK'ya güvensin, oradan çıkacak olan sonuç adil ve hukuki bir sonuç olacaktır. Nasıl ki TSK Türkiye'ye yapılacak saldırılarda güçlü bir kurumsa, seçim alanında dünyaya örnek kurumlarımızdan birisi de Yüksek Seçim Kurumu'dur" dedi. - ANKARA