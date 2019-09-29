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Basel 3 puanı 3 golle aldı

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden Basel, İsviçre Süper Lig'de karşılaştığı Luzern'i 3-0 yendi.

29.09.2019 19:52Basel 3 puanı 3 golle aldı
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden Basel, İsviçre Süper Lig'de karşılaştığı Luzern'i 3-0 yendi.
Lig lideri Basel, 9. hafta maçında St. Jakob-Park'ta Luzern'i ağırladı.
Ev sahibi ekip, 28 ve 58. dakikalarda Arthur Cabral, 90+1. dakikada da Kemal Ademi'nin attığı gollerle maçtan 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 22'ye çıkaran Basel, en yakın rakibi Young Boys'un 3 puan önünde zirvedeki yerini korudu. Luzern ise 9 puanla 7. sırada kaldı.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 3 Ekim Perşembe günü sahasında Basel ile karşılaşacak.

Trabzonspor, Luzern, Basel, Spor

Kaynak: AA

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