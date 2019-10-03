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Basel maçının 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2'nci hafta maçında temsilcimiz Trabzonspor ile İsviçre ekibi Basel arasında oynanacak karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı.

03.10.2019 20:45Basel maçının 11'leri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2'nci hafta maçında temsilcimiz Trabzonspor ile İsviçre ekibi Basel arasında oynanacak karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı.
Medical Park Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Di Bello yönetecek. Marco Di Bello'nun yardımcılıklarını Alessandro Costanzo ve Matteo Passeri yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Rosario Abisso görev yapacak.
İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:
TRABZONSPOR: Uğurcan - Hüseyin, Campi, Hosseini, Novak, Mikel, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Sturridge, Sörloth
BASEL: Omlin - Widmer, Eray, Alderete, Petretta, Xhaka, Frei, Zuffi, Stocker, Bua, Ademi



Trabzonspor, Avrupa, Basel, Spor

Kaynak: DHA

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