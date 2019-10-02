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Basel, Trabzonspor maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci hafta maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak İsviçre temsilcisi Basel, hazırlıklarını tamamladı.

02.10.2019 20:48Basel, Trabzonspor maçına hazır
UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci hafta maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak İsviçre temsilcisi Basel, hazırlıklarını tamamladı.
Konuk takım, karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadı'nda teknik direktör Marcel Koller yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdi.
Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın, taktik çalışma ile tamamlandığı kaydedildi.
Trabzonspor-Basel karşılaşması yarın saat 22.00'de başlayacak.

Trabzonspor, Avrupa, Basel, Spor

Kaynak: AA

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