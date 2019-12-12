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Basel - Trabzonspor maçında Türk taraftarlara çirkin saldırı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında oynanan Basel-Trabzonspor mücadelesinde Türkiye karşıtı pankart açılmasıyla gerginlik yaşandı.

12.12.2019 21:54 | Son Güncelleme: 12.12.2019 21:59Basel - Trabzonspor maçında Türk taraftarlara çirkin saldırı
UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında oynanan Basel- mücadelesinde karşıtı pankart açılmasıyla gerginlik yaşandı. Trabzonsporlu taraftarlar pankartın açıldığı tribüne girerken, güvenlik güçleri açılan yazıya el koydu.

Basel - Trabzonspor maçında ev sahibi ekip taraftarlarından çirkin hareket geldi. UEFA Avrupa Ligi C Grubu son haftasında İsviçre Saint Jakob Park'ta oynanan Basel - Trabzonspor müsabakasının 39. dakikasında İsviçreli taraftarlar tarafından Türkiye karşıtı bir pankart açıldı. Açılan pankart sonrası Trabzonsporlu taraftarlar olay noktasına gitti ve karşılaşma sırasında bir gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri olaya müdahale ederek, pankart açan grubu stadın dışarısına çıkardı.

Pankartı açan grup stadın dışarısına çıkarken Saint Jakob Park'ta Türkiye tezahüratları yükseldi. - BASEL

Trabzonspor, Türkiye, Basel, Spor

Kaynak: İHA

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