Haberler » Spor » Basel-Trabzonspor maçında YPG paçavrası açıldı, ortalık karıştı! - Spor

Basel-Trabzonspor maçında YPG paçavrası açıldı, ortalık karıştı!

Trabzonspor'un Basel'e konuk olduğu UEFA Avrupa Ligi maçında İsviçre ekibinin taraftarları YPG paçavrası açtı. Trabzonsporlu taraftarların tepkisi sonrası paçavrayı açan kişiler tribünden çıkarıldı.

12.12.2019 21:54 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:18

, UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 38. dakikasında kale arkası tribününde İsviçreli taraftarlar, YPG paçavrası ve "Futbolu sev, faşizmden nefret et" pankartı açtı. Karşılaşmayı Saint Jakob-Park'ta takip eden Trabzonsporlu taraftarlar da bu bölgeye gitmeye çalıştı.

TARAFTARLAR DIŞARI ÇIKARTILDI

Trabzonsporluların bu tepkisi sonrası polis, paçavrayı açan kişileri tribünden çıkarttı. Trabzonsporlular da daha sonra "Türkiye, Türkiye" diye bağırdı.

Basel-Trabzonspor maçında YPG paçavrası açıldı, ortalık karıştı!

Trabzonspor, Basel, YPG, Spor


HABER YORUMLARI (17)
DIKKAAAT:HAZIIIRRRR OL!! ETEKLERIIII TAK :D :D
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ALAİDDİN:Eee bu ülkede oy için bana versinde isterse terörist olsun diyenler kulaklarınız çınlasın
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KONYALI:Alçaklar ülkenin her şeyin den yararlanırlar yinede kahbelik yapmaktan geri kalmazlar. İnsan değil bunlar iğrenç bir yaratık. Ülkemin her nimeti bunlara haram olsun.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
KUZEYİN UŞAĞI:BİLİYORUZ Kİ. . . TÜRKÜN TÜRK TEN BAŞKA DOSTU YOK. . . . NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜNÜN BİR SOYKIRIM DESTEKÇİSİ IRKÇISINA VERİLMESİNİ NEFRETLE KINIYOR LANET OLSUN DİYORUM. . YAZIKLAR OLSUN. . YERYÜZÜNÜN AN ALÇAK KANSIZ HAİN ÖRGÜTLERİ BU ÇAPULCU SÜRÜLERİ PKK VE FETÖ DUR. BUNLARIN GÖRÜLDÜKLERİ YERDE İMHA EDİLMELİ. EN KISA ZAMANDA. . NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE. . .
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
KONYALI:ULAN SAKIN OL HAMSi, KALP KRiZi FALAN GEÇiRECEN
Yayından Kaldır
1 1
TOLGA:İsviçre çok istiyorsa toprak versin komşu olsun bu teröristler ile
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
TÜRKİYEM:ETEKLERİNİZİ GİYİN,GELİYORUZ...İSTİKAMET KIZILELMA...
Yayından Kaldır
300 34
Cevap yaz
YOZGATLI:ETEK MİLLİ TÜRK ERKEK KIYAFETİDİR, OTURDA KIZIL ELMA YE TÜRK
Yayından Kaldır
0 0
COŞKUN ÇAKIROĞLU:Soysuzlar her yerde aynı soysuz
Yayından Kaldır
144 27
Cevap yaz
ALMANYA:kalles serefsizler Vatan haini sürüngenler
Yayından Kaldır
12 8
Cevap yaz
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın
Spor

Son Dakika Haberleri

23:16 Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçından notlar - Spor
23:11 Anadolu Efes - Spor
23:10 Wolverhampton-Beşiktaş maçından notlar - Spor
23:08 Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Spor
23:02 Anadolu Efes, galibiyet serisini derbide sürdürdü - Spor
22:56 Trabzonspor, Basel'e 2-0 mağlup oldu! - Spor
22:48 NBA maçında kalçasını açan Lizzo, eleştirilere cevap verdi: Eleştirileriniz sizi ilgilendirir - Spor
22:17 Juventus'tan Merih Demiral paylaşımı! Beğeni yağmuruna tutuldu - Spor
21:54 Basel-Trabzonspor maçında YPG paçavrası açıldı, ortalık karıştı! - Spor
21:29 A Milli Takımımızın EURO 2020 şampiyonluğuna dev oran! - Spor
12.12.2019 23:19:22