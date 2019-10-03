Baselli futbolcu Samuele Campo'dan İbrahim Tatlıses paylaşımı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. hafta maçında İsviçre ekiplerinden Basel ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un gruptaki kaderi açısından kritik önem arz eden mücadele öncesi İsviçre temsilcisi Trabzon'a geldi.

TATLISES PAYLAŞIMI YAPTI

Kalacakları otele geçen Basel ekibinin 10 numarası Samuele Campo'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kafilenin konakladığı otelden bir paylaşım yapan Basel'in 24 yaşındaki orta alan oyuncusu İbrahim Tatlıses'in 'Bulamadım' şarkısını paylaştı.

Campo'nun paylaşımı kısa süre içerisinde gündem oldu. Basel'in en önemli oyuncuları arasında yer alan Samuele Campo bu sezon çıktığı 10 maçta 2 gol atarken 4 de asist yapma başarısı gösterdi.

İşte Samuele Campo'nun paylaşımı;