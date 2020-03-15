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BAŞGAD'dan Albay Çakmak'a plaket

Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Başkanı Şeyhmus Özcan, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak'a şehit yakınları ve gazilere gösterdiği alaka nedeni ile plaket verdi.

15.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:44
BAŞGAD'dan Albay Çakmak'a plaket
Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği (BAŞGAD) Başkanı Şeyhmus Özcan, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak'a şehit yakınları ve gazilere gösterdiği alaka nedeni ile plaket verdi.

BAŞGAD Başkanı Özcan, beraberindeki üyeleri ile birlikte Batman İl Jandarma Komutanı Çakmak'ı makamında ziyaret etti. Başkan Özcan, Albay Çakmak'a şehit yakınları ve gazilere gösterdiği ilgi alakadan dolayı plaket verdi. Albay Çakmak da ziyaretten dolayı Başkan Özcan ve dernek üyelerine teşekkür etti. - BATMAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Jandarma, Batman, Güncel

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