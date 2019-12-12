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Başhekim Akkurt, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İbrahim Akkurt, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.

12.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:20Başhekim Akkurt, AA'nın
Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. İbrahim Akkurt, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında oy verdi.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Akkurt, kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli çalışmasına oy kullandı.
Akkurt, AA'nın düzenlediği güzel bir etkinliğe dahil olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
AA'nın Türkiye ve dünyada yaptığı haberlerle önemli başarılara imza attığını vurgulayan Akkurt, "AA, yaptığı doğru ve güvenilir haberleriyle dünyadaki mazlumların sesi olmaktadır. Yılın fotoğraflarında yer alan çalışmaların tamamı birbirinden güzel kareler, önemli ifadeler içeriyor, seçim yapmakta zorlanıyorsunuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Şehir Hastanesi, Anadolu Ajansı, Yozgat, Güncel

Kaynak: AA

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