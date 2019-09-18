Başhekim Balbay tek tek dinledi

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Açık Kapı uygulamasının 13.'sü gerçekleştirildi.



Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, 13. kez yapılan Açık Kapı Gününde paydaşlarıyla bir araya geldi. Kurum içinden ve kurum dışından gelen katılımcıları makamında ağırlayan Prof. Dr. Balbay, kendisine iletilen sorunları ve iyileştirme önerilerini değerlendirdi. Hasta ve çalışanların beklentilerini en üst düzeyde karşılayabilmek ve memnuniyeti sağlamak için çalıştıklarını dile getiren Başhekim Prof. Dr. Balbay, güçlü bir iletişim ağı ile aktif bir iyileştirme mekanizması oluşturmak için her fikrin değerli olduğunu vurguladı.



Ortak akıl ile Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin değişimi ve gelişimini amaçladıklarını ifade eden Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, bu amaca görüş ve önerileri ile katkı sunan herkese teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA