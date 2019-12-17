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Başhekim Çimen, 2019 yılını değerlendirdi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

17.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:14Başhekim Çimen, 2019 yılını değerlendirdi
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başhekim Orhan Çimen, hastanenin 2019 yılı değerlendirme toplantısı kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yıl içerinde verilen hizmet ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başhekim Çimen, ek hizmet binası acil servis bölümünün 15 Ocak'ta hizmete gireceğini söyledi.

"Yatak sıkıntımız ilin ihtiyaçlarına cevap veremiyor"

Mevcut acil servis bölümünde ciddi anlamda sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Başhekim Orhan Çimen, "Bizim şuanda ciddi anlamda bir acil servis sıkıntımız var. Yıllardır depodan bozulma bir acil servis kullanmaktayız. Dolayısıyla başka bir ciddi sıkıntımız yatak sıkıntısıdır. Yatak sıkıntımız ilin ihtiyaçlarına cevap veremiyor. Yoğun bakım yatak ihtiyaçlarımızda da sıkıntılar var. Bir de gözden başka bir şey var. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi sadece Erzincan'a hizmet üretmiyor aslında. Civar il ve ilçelere de hizmet veriyoruz. Dalasıyla bu şartlarda bu hizmeti üretebilmek gerçekten özveri gerektiren bir çalışmadır. Bizim her gün acil serviste 10'dan fazla hastamız yatak sıkıntısı sebebiyle yatabilmek için ertesi günü bekliyor. Dolayısıyla biz en kötü ihtimalle ek hizmet binasının acil servis poliklinik birimleri ve en az birkaç servisini 15 Ocak'ta hizmete almak mecburiyetindeyiz. Hastanenin ek binasının resmi açılışı mart ayını bulabilir. Ama fiili anlamda Ocak 15'te biz ek binamızda hizmet vermeye başlayacağız. Acil servis hizmetlerini daha iyi sunabilmek adına hem de insanların yatak yüzünden mağdur olmamaları açısından bizler için önemlidir" diye konuştu. - ERZİNCAN

Orhan Çimen, Güncel

Kaynak: İHA

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