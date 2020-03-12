Başhekim Dr. Hüseyin Esen'den Tıp Bayramı mesajı
Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Başhekimi Dr. Hüseyin Esen, 14 Mart Tıp Bayramına ilişkin mesaj yayımladı.
12.03.2020 09:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:18
Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Başhekimi Dr. Hüseyin Esen, 14 Mart Tıp Bayramına ilişkin mesaj yayımladı.
Başhekim Dr. Hüseyin Esen, mesajında sağlık hizmetinin doğuştan kazanılmış insani bir hak olduğunu kaydettiği mesajında, sağlığın bir insan hayatının vazgeçemeyeceği temel bir hak olduğunu söyledi.
Dr. Esen'in mesajında, "Bireylerin daha sağlıklı, huzurlu ve konforlu bir yaşam sürmesini amaçlayan tıp bilimi gerek Ülkemizde gerekse ilimizde geçmişten gelen tüm birikimleri de kullanarak her geçen gün hızlı bir şekilde bilimin ışığında ilerleme göstermektedir. Tüm sağlık çalışanları nitelikli bir yaşam sunmayı amaçlayarak her şartta büyük bir emekle hizmet vermektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle sağlık hizmetlerinin her alanında büyük bir özveriyle insan sağlığı için gece-gündüz, kar-çamur, bayram- tatil demeden fedakarca çalışarak mesleğini icra eden tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum" denildi. - GAZİANTEP
Başhekim Dr. Hüseyin Esen, mesajında sağlık hizmetinin doğuştan kazanılmış insani bir hak olduğunu kaydettiği mesajında, sağlığın bir insan hayatının vazgeçemeyeceği temel bir hak olduğunu söyledi.
Dr. Esen'in mesajında, "Bireylerin daha sağlıklı, huzurlu ve konforlu bir yaşam sürmesini amaçlayan tıp bilimi gerek Ülkemizde gerekse ilimizde geçmişten gelen tüm birikimleri de kullanarak her geçen gün hızlı bir şekilde bilimin ışığında ilerleme göstermektedir. Tüm sağlık çalışanları nitelikli bir yaşam sunmayı amaçlayarak her şartta büyük bir emekle hizmet vermektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle sağlık hizmetlerinin her alanında büyük bir özveriyle insan sağlığı için gece-gündüz, kar-çamur, bayram- tatil demeden fedakarca çalışarak mesleğini icra eden tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum" denildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Etiketler : Hüseyin Esen, Gaziantep, 14 Mart, Güncel
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