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Başhekim'in testi pozitif çıktı

Bursa'da Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Ferit Alaybeyoğlu'nun yapılan korona virüs testleri pozitif çıktı.

15.04.2020 22:12 | Son Güncelleme: 15.04.2020 22:12
Başhekim'in testi pozitif çıktı
Bursa 'da Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Ferit Alaybeyoğlu'nun yapılan korona virüs testleri pozitif çıktı. Başhekimin hastanede tedavi altına alındığı belirlendi.

Korona virüs salgını devam ederken, şok eden haber Orhangazi Devlet Hastanesinden geldi. Korona virüs salgını başladığından bu yana tüm mesaisini hastanede geçiren ve tüm çalışmaları yakından takip eden hastane başhekimi Op.Dr.Ferit Alaybeyoğlu'nun korona virüs testlerinin pozitif çıktığı belirlendi. Başhekim Alaybeyoğlu'nun test sonuçlarının pozitif çıkmasından sonra hastanede tedavi altına alındığı belirlenirken, başhekimin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisine hastanede devam edileceği kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Orhangazi, Bursa, Güncel
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