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Başhekim korona virüsüne yakalandı

Balıkesir Ağız ve Diş Hastanesi Başhekimi Mesut Göktepe'nin korona virüsü testi pozitif çıktı.

10.04.2020 19:12 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:19
Başhekim korona virüsüne yakalandı
Balıkesir Ağız ve Diş Hastanesi Başhekimi Mesut Göktepe 'nin korona virüsü testi pozitif çıktı.

Balıkesir Ağız ve Diş Hastanesi Başhekimi Mesut Göktepe'nin kendini iyi hissetmemesi neticesinde yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Tedavisine başlanan Göktepe'nin testinin pozitif çıkmasının ardından eşi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Elvan Bahar Göktepe'nin de karantinaya alındığı kaydedildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Göktepe, Güncel
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