Başhekim Mehmet Emin Güneş'in Acı Günü

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:22



14 Kasım 2018 Çarşamba 14:22

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Emin Güneş'in babası Mehmet Güneş, son yolculuğuna uğurlandı.Emekli tüccar Güneş için Fatih Camisi'nde öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine oğlu Dr. Mehmet Emin Güneş, torunları ve yakınları ile İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ve Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan ve vatandaşlar katıldı.Cenaze törenine İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da çelenk gönderdi.Mehmet Güneş'in cenazesi Yeni Topkapı Mezarlığı aile kabristanına defnedildi.