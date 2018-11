Başhekim Seven'den "Organ Bağışı" Daveti

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:15



Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Seven, herkesi organ bağışında bulunmaya davet etti.Başhekim Seven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaklaşık 28 bin kişinin organ nakli beklediğini, bu kişilerin sağlıklarına kavuşmalarının tek yolunun organ nakli olduğunu söyledi.Bağış yapılmayan bir organın toprak olmaktan başka bir işe yaramayacağını vurgulayan Seven, "Organ Bağışı Haftası kapsamında hastanemize gelen hasta ile hasta yakınlarına ve personelimize organ bağışı ve bağışın önemi hakkında bilgi vererek broşür dağıttık. İslamiyet'e göre organ bağışında bulunmanın sevap olduğunu anlattık." diye konuştu.İnsanların yaşamı boyunca insanlığa hizmet etmesi gerektiğine işaret eden Seven, bu hizmetin en önemlisinin organlarını bağışlayarak öldükten sonra da bunun devam etmesini sağlamak olduğunu kaydetti.