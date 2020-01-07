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Başhekim Sezikli, 2019 yılını değerlendirdi

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Selçuk Sezikli, 2019'da yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

07.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:40 Başhekim Sezikli, 2019 yılını değerlendirdi
Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Sezikli, 2019'da yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Sezikli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılının hastaneleri için önemli bir yıl olduğunu, doktor ve sağlık personeli kadrosunun güçlendirildiğini, yoğun bir çalışma temposu içinde birçok eksiğin giderildiğini söyledi.
Geçen yıl hastanelerine 610 bin kişinin müracaat ettiğini aktaran Sezikli, şöyle devam etti:
"Acil servise başvuru sayısı 140 bin, yatan hasta sayımız 10 bin, yatılan gün sayımız ise yaklaşık 49 bin civarındadır. Ameliyat sayımız günübirlikler dahil 23 bin 200 olarak verilerimize yansımıştır. Evde sağlık birimimiz, merkez ve köylerde hastalarımıza 7 bin 644 defa ziyaret gerçekleşmiştir. Diyabet okulunda 1200 hasta ve yakınına diyabet eğitimi verilmiş, 111 hastamıza diploma takdim edilmiştir. Hemodiyaliz ünitesinde ise 7 bin 526 seans diyaliz tedavisi uygulanmıştır."
Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinin her türlü imkana sahip olduğuna işaret eden Sezikli, bölge insanına daha iyi, daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için 2020 yılında da özverili çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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