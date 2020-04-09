Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başhekimden "Evde Kal" çağrısına bedava kitapla destek

Adana'nın Ceyhan ilçesi Devlet Hastanesi Başhekimi S. Barış Kartal, korona virüs (Covid-19) hastalığı dolayısıyla evlerinde kalan vatandaşlara ücretsiz kitap kampanyası başlatarak, yazarlara destek çağrısında bulundu.

09.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:32
Başhekimden
Adana'nın Ceyhan ilçesi Devlet Hastanesi Başhekimi S. Barış Kartal, korona virüs (Covid-19) hastalığı dolayısıyla evlerinde kalan vatandaşlara ücretsiz kitap kampanyası başlatarak, yazarlara destek çağrısında bulundu.

Kendi yazdığı 'Zamanın Muhafızı' isimli kitabı vatandaşlara ücretsiz sunan Ceyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Süleyman Barış Kartal, korona virüs dolayısıyla hem "Evde Kal" çağrısına hem de evde kalanlara bu şekilde destek olduğunu söyledi. Dr. Kartal, vatandaşın kitap okuma bilincini arttırmak hem de evlerinde sosyal aktivitelerini arttırmak amacıyla elinde bulunan kitapları ücretsiz dağıtacağını belirterek, tüm yazarlardan bu kampanyaya destek olmalarını istedi.

Türkiye'nin korona virüsle mücadelesini diğer ülkelere oranla daha az kayıpla sürdürdüğüne dikkat çeken Başhekim Kartal, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarımızla seferberlik içerisinde dünyanın başına dert olan Covid-19 virüsü ile mücadelemiz sürüyor. Bu hastalığın ülkemizde yayılmaması kapsamında vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını önemle rica ederken, bir kampanya başlatarak evde bulunan vatandaşlarımızı kitap okumaya yönlendirmek, sosyal aktivitelerini arttırarak okuma alışkanlıklarını çoğaltmak için 'Zamanın Muhafızı' isimli kendi kitabımı ücretsiz dağıtma kararı aldım. Ceyhan Devlet Hastanesi Başhekimi olmamın yanı sıra yazar bir doktor olarak elimde bulunan yaklaşık beş yüz kitabımı sosyal medyadan bana ulaşan vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtacağım. Tüm yazar arkadaşlarımdan bu anlamlı kampanyaya destek sunmalarını, vatandaşlarımızın evde sıkılmaması ve okumaya yönelmesi için önemli bir adım olacağını düşünüyorum. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde devletimiz her türlü fedakarlığa göğüs gererken, sevgili milletimizin de kurallara özen göstererek evde kalmaları diğer ülkelere oranla daha az kayıp ve düşük vaka sayısı olarak seyrediyor. Hayat eve sığar, vatandaşlarımız evlerinde kalarak biz sağlıkçılara en büyük desteği sağlıyorlar. Yazar bir başhekim olarak herkesi evlerinde kitap okumaya, yazar arkadaşlarımdan da bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Evde Kal, Ceyhan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı Haberler
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı
’Açız’ diyen vatandaşa ’Geber’ yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor Haberler
Korona yasağını hiçe sayan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
New York’ta, salgında ölüm oranları siyahi ve Hispaniklerde daha yüksek Haberler
New York'ta, salgında ölüm oranları siyahi ve Hispaniklerde daha yüksek
Haberler ›› Güncel ››Başhekimden 'Evde Kal' çağrısına bedava kitapla destek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:56: Evde kumar oynayan 13 kişiye, 39 bin lira ceza - Haber 12:56: Tarımsal faaliyetler için il dışına çıkılabilecek - Haber 12:56: Haliliye'de tıbbi atık kutuları konumlandırıldı - Haber 12:56: Eyüpsultan'da ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor - Haber 12:56: Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 25 bine yaklaştı - Haber 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor 12:15: Finlandiya'da Aalto Üniversitesi, koronavirüs salgınının yayılma hızına ilişkin simülasyon paylaştı - Haber 12:08: Getir kuryesinde koronavirüs çıktı - Haber 12:04: Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı - Haber