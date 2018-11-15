Başhekimin Ailesiyle Hastane Odasında Kaldığı İddiası

Devrek
Devlet Hastanesi Başhekimi Feyzullah Hasanoğlu'nun, ailesiyle hastanedeki özel odada kaldığı iddiasına ilişkin soruşturma açıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki TOKİ konutlarına taşınan ve evde tadilat başlattıran Hasanoğlu, bu sürede ailesiyle önce otele yerleşti. Hasanoğlu'nun, daha sonra tadilatın uzaması nedeniyle Kadın Doğum Servisi'ndeki özel odaya taşındığı öne sürüldü.
İddialar üzerine Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü
'nce Feyzullah Hasanoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.
İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hasanoğlu hakkındaki iddialarla ilgili soruşturma başlattıklarını belirterek, "Soruşturmayla ilgili arkadaşlarımız hastanede çalışmalarını yapıyor. Çıkacak raporu Bakanlığa sunacağız." ifadesini kullandı.
Devrek
15 Kasım 2018 Perşembe 16:50