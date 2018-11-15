15 Kasım 2018, 14:23

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü, Evinde Tadilat Olduğu İçin Hastanede Kalan Başhekim Hakkında Soruşturma Başlattı

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü, Evinde Tadilat Olduğu İçin Hastanede Kalan Başhekim Hakkında Soruşturma Başlattı

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü, satın aldığı evde tadilat olduğu gerekçesiyle, ailesiyle birlikte Devrek Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisi'ndeki özel odada kalan Başhekim Dr. Feyzullah Hasanoğlu hakkında soruşturma başlattı.

Zonguldak'ta Başhekim Dr. Feyzullah Hasanoğlu'nun, satın aldığı evdeki tadilat nedeniyle eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Devrek Devlet Hastanesindeki özel odada kaldığı öne sürüldü. İl Sağlık Müdürlüğünce iddia üzerine soruşturma başlatıldığı, hastaneye 2 müfettiş gönderildiği belirtildi.

İLK ÖNCE OTELDE DAHA SONRA HASTANEDE KALDILAR

Devrek Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Feyzullah Hasanoğlu, ilçede bulunan TOKİ konutlarına taşındı. Evin içinde tadilat başlatan Hasanoğlu, bu sürede eşi ve çocuklarıyla önce otele yerleşti. Tadilat uzayınca otelden ayrılan Hasanoğlu'nun, ailesiyle birlikte hastanenin Kadın Doğum Servisi'ndeki özel odaya taşındığı öne sürüldü.

2 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Hasanoğlu'nun bir süredir hastane odasını evi gibi kullandığı iddiasıyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı. İddiaların soruşturulması için hastaneye 2 müfettiş gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, konuyla ilgili disiplin soruşturması başlattıklarını belirterek, "Bakanlık konuyu takip ediyor. Biz disiplin soruşturması başlattık. Soruşturma kapsamında arkadaşlarımız hastanede çalışıyorlar. Çıkacak raporu bakanlığa sunacağız" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü,Devrek,Zonguldak
15 Kasım 2018 Perşembe 14:23



YORUMLAR (7)
BENCE EVE HİÇ TAŞINMASIN.ORA İYİ: Bişey olmaz..Burası Türkiye...Arka sağlamdır,olmasa başhekim yapmazlardı ve hastaneyi kendi çiftliği gibi görmese bunu yapamazdı....yemekde bedava yenip içilmiştir aile boyu herşey bedava tabii...
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:): cidden kafayı yedik.
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SERDAR: 1 haftanın planını yapamayan insan sana doktor bile denmez evi tadilata verirken ne yapacagını bilmiyormusun?
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ARSLAN: aciile gitsen yer bulamassın paşam odaları kiraya verseydin suriyelilere bide tam olsaydı.......... bi par cezası bi başka ile sevk bitti gitti demi....direk bunun gbler devlet memurlugu yada mesleginden ihraç edilecek ...ama nerdeeeeeeeeeee
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VATANDAŞ: pozu da vermiş
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