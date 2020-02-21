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Başhekimlik'ten bulunan bebek için açıklama

OKMEYDANI Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Şişli Kuştepe'de temizlik görevlileri tarafından dün yolda bulunan bebek için açıklama yaptı.

21.02.2020 18:51 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:51Başhekimlik'ten bulunan bebek için açıklama
OKMEYDANI Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Kuştepe'de temizlik görevlileri tarafından dün yolda bulunan bebek için açıklama yaptı.

Başhekimlik tarafından yapılan açıklama şöyle:

"20.02.2020 tarihinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne kimliği bilinmeyen kız bebek getirilmiş olup; bebek yaklaşık 36-37 haftalık doğum, 2.100 gr ağırlığında ve 44,5 cm boyundadır. Genel durumu iyi olup yenidoğan yoğun bakımda takip ve tedavisi sürmektedir. Bebeğin devlet korumasına alınması için Sosyal Hizmetler birimi tarafından gerekli iş ve işlemleri sürdürülmektedir."


- İstanbul

Okmeydanı, Şişli, Güncel

Kaynak: DHA

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