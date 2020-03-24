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Başı dönünce yere düşüp, öldü

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yatsı namazı için oturduğu yerden kalkan İsmet Civelek (75), başının dönmesi sonucu dengesini kaybederek yere düştü.

24.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:02
Başı dönünce yere düşüp, öldü

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yatsı namazı için oturduğu yerden kalkan İsmet Civelek (75), başının dönmesi sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Başını yere çarpan İsmet Civelek, yaşamını yitirdi.

Körfez Hacıosman Mahallesi'nde oturan İsmet Civelek, dün akşam yatsı namazını kılmak için oturduğu yerden kalktı. Başının dönmesi sonucu dengesini kaybeden İsmet Civelek yere düşerek başını çarptı. Yakınlarının haber vermesiyle eve 112 Acil ekibi geldi. Sağlık ekipleri, Civelek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. İsmet Civelek'in cenazesinin, bugün Körfez Asri Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Körfez, Güncel

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