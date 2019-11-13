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Başı duvara sıkışan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

Nevşehir'de, başı tarihi kervansarayın duvarına sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

13.11.2019 09:50 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:50Başı duvara sıkışan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
'de, başı tarihi kervansarayın duvarına sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Belediye Caddesi'ndeki tarihi Damat ibrahim Paşa Kervansarayı'nın duvarında, başı taşların arasına sıkışmış olan güvercini fark eden vatandaşlar, durumu Nevşehir Belediyesi Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki duvarda can çekişen hayvana, itfaiye aracının merdiveniyle ulaşarak bulunduğu yerden kurtardı.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edilen güvercin, kanadındaki yaraları tedavi edilip beslendikten sonra doğaya salındı.

Nevşehir, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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