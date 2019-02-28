28 Şubat 2019, 13:55
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Başı Evdeki Kaydırağın Basamaklarına Sıkıştı

Başı Evdeki Kaydırağın Basamaklarına Sıkıştı

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde, evde bulunan oyuncak kaydırağın basamaklarına başı sıkışan 2 yaşındaki Ömer Özyener, itfaiye ekibinin plastik oyuncağı esnetmesi sonucu kurtarıldı.

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde, evde bulunan oyuncak kaydırağın basamaklarına başı sıkışan 2 yaşındaki Ömer Özyener, itfaiye ekibinin plastik oyuncağı esnetmesi sonucu kurtarıldı.

Dün akşam saatlerinde, Körfez Mimar Sinan Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki evlerinde plastik kaydırakta oyun oynayan Ömer Özyener, başını plastik kaydırağın basamaklarının arasına soktu. Küçük çocuğun başı basamakların arasında sıkışırken, ailesi itfaiyeye haber verdi. Eve gelen itfaiye ekibi, plastik oyuncağı esneterek küçük Ömer'in başını sıkıştığı yerden çıkardı.

- Kocaeli Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA