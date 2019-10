Başı kepenge sıkışan kedi diğer kedi sayesinde kurtarıldı... o anlar kamerada

BAŞI KEPENGE SIKIŞAN KEDİ DİĞER KEDİ SAYESİNDE KURTARILDI... O ANLAR KAMERADA

-Eyüpsultan'da bir kedinin başı kepenge sıkıştı.

-Sıkışan kediyi kurtaramayan diğer kedi, yakındaki bakkal dükkanının camlarını tırmalayıp, bir aşağı bir yukarı giderek miyavlayınca, bakkalın dikkatini çekti. Kediyi takip eden bakkal, çevredekilerin de yardımıyla kediyi kepengin altından çıkardı.

-O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan'da, bir dükkanın kepengine başı sıkışan kediyi, bir başka kedi defalarca çekerek kurtarmaya çalıştı. Çabası sonuç vermeyen kedi, kendisine her sabah yemek veren bakkalın dükkanı önüne gitti. Dükkanın camlarını tırmalayan, bir aşağı bir yukarı giderek miyavlayan kediyi takip eden bakkal, kepenge sıkışan kediyi gördü ve çevredekilerin de yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bakkal Recep Fırıncı, Sıkışan o kedi, bunu (kurtaranı) 2 gün önce dövmüş, parçalamıştı, zor ayırmıştık dedi.

Olay, Alibeyköy Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde bir kişi ekmek arabasıyla geldiği iş yerinin otomatik kepengini açarak içeriye bir kasa ekmek bıratı, ayrılırken de kepengi kapattı. Bu sırada sokaktaki bir kedi, ekmek kokusunu alarak iş yerine girmek istedi. Girerken de kapanan kepengin altına kafası sıkıştı. Sıkışan kedi kurtulmak için can havliyle çırpınırken, sokaktaki bir başka kedi ona yardım etmeye geldi. Birkaç hamle yaptıktan sonra kurtaramayacağını anlayan kedi esnafın etrafında miyavlayarak onun sıkışan kediyi görmesini sağladı. Bakkal Recep Fırıncı, sıkışan kediyi kurtarmak için kepengi kaldırmaya çalıştı. Tek başına başaramayınca börekçilik yapan Ali Ökçü ile yoldan geçen bir kişi Recep Fırıncı'ya yardım etti. Üç kişi kepenkleri kaldırarak kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. İKİ GÜN ÖNCE KENDİSİNİ DÖVEN KEDİYİ KURTARMAYA ÇALIŞTI

Recep Fırıncı, Her sabah olduğu gibi kediye yemeğini verip içeri girdim. Bir süre sonra kedi yerine durmayarak camlara tırmanıyor. Bir daha oturdum, kedi yine tırmandı, miyavladı falan. Yerinde durmuyor bir aşağı bir yukarı gidiyor. Sıkışan o kedi de bunu 2 gün önce dövmüş, parçalamıştı, zor ayırdık. Bu kedi de onu kurtarmaya çalışıyor, çekiyor, çekemiyor. Kedinin kafa içeride vücut dışarıda. Kepenk de elektrikli, kalkmıyor. Kedi olduğu yerde takla atıyor. Bu kedi de yardım ediyor, geliyor çekiyor. Börekçi arkadaş ile gelen bir kişiyle daha kepengi kaldırdık, kedi kurtuldu. Ama 10 dakika yattı öyle nefes aldı. Görüntülerde gördüğümüz gibi ekmekçi ekmeğini bırakıyor. Kedi ekmeğin kokusunu alıp girmek istiyor dedi. O ANLAR KAMERADA

O anlar ise işyerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, fırıncı işyerine ekmek bıraktıktan sonra ayrılıyor. Sokakta bulunan kedi içeri girmeye çalışırken kapanan kepengin altına kafası sıkışıyor. Kedi, kurtulmak için çabalarken bir başka sokak kedisi onu kurtarmak için hamlelerde bulunuyor. Diğer kedi sağa sola koşarken esnaf gelip kepengi kaldırmaya çalışıyor. Esnafı gören komşuları da gelerek kepengi kaldırıp kediyi sıkışığı yerden kurtarıyorlar. Kurtarma sırasında diğer kedi, kepeng kaldırılana kadar orada bekliyor. Kurtulan kedi ise, hızla başka bir noktaya gidiyor.

