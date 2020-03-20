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Başı mama kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde başı mama kutusuna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

20.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:18
Başı mama kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Muğla 'nın Fethiye ilçesinde başı mama kutusuna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Akarca Mahallesi 878 Sokak'ta bir kedinin başının mama kutusuna sıkıştığını fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kedinin başını sıkıştığı yerden kurtardı.
Kedi daha sonra sokağa bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : İtfaiye, Muğla, Güncel

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