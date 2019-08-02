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Başı piknik masasına sıkışan ineği itfaiye kurtardı

BOLU'nun Mengen ilçesinde, piknik alanında, beton piknik masası ile oturak arasına başı sıkışan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

02.08.2019 16:11 Başı piknik masasına sıkışan ineği itfaiye kurtardı


BOLU'nun Mengen ilçesinde, piknik alanında, beton piknik masası ile oturak arasına başı sıkışan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Mengen ilçesi Akbük köyündeki Sıtmapınarı mesire alanında, piknikçilerin bıraktıkları yiyecekleri yiyen Fatih Eroğlu'na ait ineğin başı, beton piknik masası ile oturak arasına sıkıştı. İneğini kendi imkanlarıyla kurtarmayı başaramayan Eroğlu, itfaiyeden yardım istedi. Gelen Mengen Belediyesi itfaiye ekipleri, balyozla beton oturağı kırarak ineği kurtardı. Sağlıklı olan inek sahibine teslim edildi.

- Bolu

İtfaiye, Mengen, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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