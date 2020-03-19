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Başı plastik bidona sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Mersin'in Silifke ilçesinde başı plastik bidona sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

19.03.2020 13:21 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:21
Başı plastik bidona sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Mersin 'in Silifke ilçesinde başı plastik bidona sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Taşucu Mahallesi'nde deniz kenarına sokak hayvanlarını beslemeye giden hayvanseverler başı plastik bidona sıkışmış köpek gördü.

Hayvanseverler durumu Mersin Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Silifke Gruplar Amirliği ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerine gelerek başındaki plastik bidonu çıkarttıkları köpeği doğal ortama saldı.

Hayvansever Sibel Kırca yaptığı açıklamada, "Deniz kenarında balık tutanlar boş pet şişelerini ve bidonları çevreye atıyorlar. Aç olan köpekler de kafasını bu boş bidonlara ve petlere sokuyor. Köpeğin kafasındaki plastik bidonu çıkardıktan sonra içinde balık kokusu olduğunu fark ettik. Balığa giden arkadaşlarımızdan biraz daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Mersin Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Silifke Gruplar Amirliği ekiplerine teşekkür ediyoruz. Telefon açar açmaz olay yerine gelip köpeği kurtardılar" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : İtfaiye, Silifke, Mersin, Güncel

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