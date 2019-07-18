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Başı plastik bidona sıkışan köpek için sanayi işçileri seferber oldu

Ardahan merkezde başına plastik bidon sıkışan köpeği organize sanayi bölgesinde çalışan işçiler kurtardı.

18.07.2019 16:57 Başı plastik bidona sıkışan köpek için sanayi işçileri seferber oldu
Ardahan merkezde başına plastik bidon sıkışan köpeği organize sanayi bölgesinde çalışan işçiler kurtardı.

Organize sanayi bölgesinde çalışan işçiler bir köpeğin başına plastik bidon sıkıştığını gördü. Çevredeki vatandaşların köpeğin bu halde yaklaşık 3 gündür gezdiğini söylemesi üzerine köpeği yakalayan işçiler, bidonu çıkarmak için çalışma başlattı. İşçilerden biri köpeği yatırıp ayaklarından tutarken diğeri de plastiği kafasından çıkarmak için penseyle kesmeye başladı. Bu sırada köpek acı içinde kıvrandı. Bir süre sonra başı bidondan kurtarılan köpeğe su ve yiyecek verildi.

Organize sanayide çalışan işçilerin arkadaşları ise bu anları sosyal medyada paylaşınca izlenme rekorları kardı. - ARDAHAN
Kaynak: İHA
Ardahan, Güncel

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