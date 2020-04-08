Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başı tenekeye sıkışan köpeğin imdadına itfaiye yetişti

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Köprübaşı ilçesine bağlı Arpacı Mahallesinde kafasını tenekeye sıkıştıran sokak köpeğinin yardımına koştu.

08.04.2020 11:37 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:37
Başı tenekeye sıkışan köpeğin imdadına itfaiye yetişti
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Köprübaşı ilçesine bağlı Arpacı Mahallesinde kafasını tenekeye sıkıştıran sokak köpeğinin yardımına koştu. Zor anlar yaşayan köpek, itfaiye ekiplerinin çabası sonucu kurtarıldı.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde itfaiye ekipleri, bir köpeğin başının tenekeye sıkıştığı ihbarını aldı. İhbar üzerine ilçeye bağlı Arpacı Mahallesine hareket eden ekipler, bir köpeğin kafasını tenekeye sıkıştırdığını gördü. Başını sıkıştırması nedeniyle zor anlar yaşayan köpeği sakinleştiren itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla köpeği sıkıştığı yerden kurtardılar. İtfaiye ekiplerinin çalışmasını meraklı gözlerle takip eden mahalle sakinleri, köpeğin kurtarılmasından sonra büyük sevinç yaşayarak, itfaiye ekiplerine çabalarından dolayı teşekkür ettiler. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Köprübaşı, İtfaiye, Manisa, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Başı tenekeye sıkışan köpeğin imdadına itfaiye yetişti - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu Haberler
AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya Haberler
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler Haberler
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli! Haberler
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli!
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti Haberler
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Yayılma hızı yüksek Haberler
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Yayılma hızı yüksek
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti Haberler
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı’na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı? Haberler
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

12:16: Sivas'ta 14 günlük karantina süreci tamamlanan yurt dışı öğrencileri için özel izinle uçak... - Haberler 12:16: CHP'li Karabıyık: "Kadınlara karşı işlenen suçlarda infaz indirimi olmamalı" - Haberler 12:15: Afrin?de patlama 1 yaralı - Haberler 12:15: MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava... - Haberler 12:13: Pazarlarda korona tedbirlerine uymaya başlandı - Haberler 11:54: Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya - Haberler 11:16: Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı 11:16: Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı - Haberler 11:14: Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu - Haberler 10:57: Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın - Haberler 10:43: Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı - Haberler 09:43: "Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı