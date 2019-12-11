Haberler » 3. Sayfa » Başı ve kolları olmayan ceset kayıp balıkçıya ait çıktı - Haberler

Başı ve kolları olmayan ceset kayıp balıkçıya ait çıktı

4 ay önce sahile vuran başı ve kolları olmayan cesedin kayıp balıkçıya ait olduğu ortaya çıktı. Talihsiz balıkçı, geçtiğimiz şubat ayında Hatay'ın İskenderun ilçesinde avlanmak için denize açılmış, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

11.12.2019 18:16 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:09Başı ve kolları olmayan ceset kayıp balıkçıya ait çıktı

Hatay'ın ilçesinde 4 ay önce sahiline vuran, başı ve kolları olmayan cesedin balık avı için denize açılan Hakan Şen'e (35) ait olduğu belirlendi.

CESET, 4 AY ÖNCE SAHİLE VURMUŞTU

Arsuz İlçesi Karaağaç Mahallesi'nde geçtiğimiz şubat ayında balık avı için denize açılan Hakan Şen'den bir daha alınamadı. Yapılan tüm çalışmaya rağmen Şen'den bize rastlanmadı. 4 ay önce Sarıseki sahiline başı ve kolları olmayan erkek cesedi vurdu. Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

AİLESİ CENAZEYİ TESLİM ALDI

Kayıp kişilerden alınan DNA örnekleriyle cesetten alınan örneklerin karşılaştırılması sonucu cesedin kayıp Hakan Şen'e ait olduğu belirlendi. Aile, cenazeyi toprağa vermek üzere teslim aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


İskenderun, Sarıseki, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI (1)
ADINIZI YAZIN:bu nasıl vahşet. . . ürperdi tüylerim.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:27 Paris'te maç öncesi Galatasaray taraftarları ile polis arasında gerilim - Haberler
19:25 Soykırım destekçisi Handke, Kosova'da "istenmeyen adam" ilan edildi - Haberler
19:22 25. Gezici Film Festivali - Haberler
19:15 "Uluslararası Yunus Emre Günleri" başladı - Haberler
19:14 Emetli Meryem Nisa doğum günü hediyesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı - Haberler
18:16 Başı ve kolları olmayan ceset kayıp balıkçıya ait çıktı - Haberler
18:00 Tunceli Belediyesi'nin aldığı zam kararı minibüsçülere kontak kapattı - Haberler
17:59 Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri yürek dağladı - Haberler
17:40 Havuzda iki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen gözaltına alındı - Haberler
17:08 Fransız polisinden göstericilere sert müdahale! Protestocu gözünden vuruldu - Haberler
11.12.2019 19:28:44