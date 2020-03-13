BASİAD, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kapsamında adını değiştirecek
Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesini odağına aldı.
13.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:12
Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesini odağına aldı.
Kaynak: Dunya.com
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