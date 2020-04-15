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Başıboş atlara hala çözüm bulunamadı

Eskişehir'in sokaklarında başıboş olarak gezen atlara henüz bir çözüm bulunamazken, vatandaşlar oluşabilecek can ve mal kayıpları sebebiyle tedirgin olduklarını ifade ediyor.

15.04.2020 10:42 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:42
Başıboş atlara hala çözüm bulunamadı
Eskişehir 'in sokaklarında başıboş olarak gezen atlara henüz bir çözüm bulunamazken, vatandaşlar oluşabilecek can ve mal kayıpları sebebiyle tedirgin olduklarını ifade ediyor.

Eskişehir'in birçok mahallesinde bulunan başıboş atlar, tehlike saçmaya devam ediyor. Özellikle çevre yolunda bir çok kazaya sebep olan atlara karşı yetkililer çözüm bulamıyor. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Vadişehir Mahallesinde de görülen başıboş atlar, vatandaşları tedirgin ediyor. Binalara çok yakın yerlerde sahipsiz olarak gezen atların kazaya sebebiyet vermesi vatandaşların tepkisine yol açıyor. Mahalle sakinleri, başıboş gezen atlara acilen bir çözüm bulunması gerektiğini söylerken, oluşabilecek can ve mal kayıpları sebebiyle yetkililerin duruma el atmasını talep ediyor.

Öte yandan geçtiğimiz sene başıboş gezen iki atın çevre yoluna çıkması sonucu trafik kazası gerçekleşmiş, 2 at telef olmuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Odunpazarı, Eskişehir, Güncel
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