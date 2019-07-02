02.07.2019 16:43
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Başıboş inek, 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi

Başıboş inek, 112 Acil Yardım İstasyonu

BİNGÖL'de, başıboş inek, 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi.

BİNGÖL'de, başıboş inek, 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi.
Genç ilçesinde, öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, sahibinin kimliği bilinmeyen başıboş inek, öğlen molasında çalışanların yemek yediği sırada 112 Acil Yardım İstasyonu'na girdi. Çalışanlar, yemek yedikten sonra geldikleri istasyonun dinlenme odasında, halıda oturur durumda inek görünce şoke oldu. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, inek, çalışanlar tarafından dışarı çıkarıldıktan sonra sahibi bulunup, teslim edildi.


- Bingöl
Kaynak: DHA
Bingöl , Genç , Güncel

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