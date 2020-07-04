Başıboş köpek ve 7 yavrusuna ilçe sakinleri sahip çıktı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde dolaşan başıboş köpek ile 7 yavrusuna ilçe sakinleri sahip çıktı.

04.07.2020 13:16 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:11
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde dolaşan başıboş köpek ile 7 yavrusuna ilçe sakinleri sahip çıktı.
İlçede bulunan Beşkavak mevkisinde, başıboş şekilde dolaşan köpek ve 7 yavrusunu gören ilçe sakinleri, köpeğin sahibini bulmaya çalıştı.
Boynunda ip bulunan köpeğin, kaçtığını düşünen vatandaşlar, süt ve ekmekle yavrularla anneyi besledi.
Karnı doyan köpek ve 7 yavrusu bölgede bir süre dolaştı.
İlçe sakinleri, bölgede son günlerde başıboş köpek ve kedilerin çoğaldığını belirterek, çoğunlukla evcil hayvanların bakımından sıkılan vatandaşların, hayvanlarını ilçeye bıraktığını ifade etti. Başıboş köpek ve 7 yavrusuna ilçe sakinleri sahip çıktı

Kaynak: AA

Etiketler: Mudurnu, Bolu, Güncel, Haber
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