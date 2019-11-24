Başıboş köpeklerin saldırdığı 7 koyun öldü

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, koyun sürüsüne saldıran köpekler, 7 hayvanı ısırarak öldürdü. Mahalle muhtarı, yaz aylarından beri toplam 34 küçükbaşın köpek saldırısı nedeniyle öldüğünü söyledi.

?Körfez'in İlimtepe Mahallesi'nde ormanlık alanda otlayan koyun sürüsüne köpekler saldırdı. Köpeklerin çeşitli yerlerinden ısırdığı 7 koyun, öldü. Durumu fark eden çoban, köpekleri sürüden uzaklaştırıp, hayvanların sahipleri Süleyman Karakaya ve Kahraman Keleş'e haber verdi. Ölen koyunlar, sahipleri tarafından gömülmek üzere alındı.

İlimtepe Mahallesi Muhtarı Kazım Elmas, Süleyman Karakaya ve Kahraman Keleş'e ait koyunların öldüğünü, üreticilerin koyunları kredi ile aldığını, yaz döneminden beri bugünkü ile birlikte köpek saldırısı nedeniyle 34 küçükbaşın öldüğünü söyledi. Elmas, başıboş köpeklerle ilgili önlem alınması gerektiğini belirtti.