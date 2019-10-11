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Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan buzağı telef oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan buzağı telef oldu.

11.10.2019 14:18Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan buzağı telef oldu
Aydın'ın Efeler ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan buzağı telef oldu.

Efeler Umurlu Mahallesi'nde besicilik ile uğraşan Hüseyin Korkmaz'a ait bir buzağı köpeklerin saldırısı sonucu telef oldu.

Besici Hüseyin Korkmaz Umurlu Mahallesi Karacaova mevkiindeki otlakta hayvanlarını bakmaya gittiğinde köpeklerin bir buzağıya saldırdığını gördüğünü ifade ederek, "Sabah saatlerinde hayvanlarının yanına gittim. Bir buzağımın köpeklerin saldırısına uğradığını gördüm. Köpekleri korkutarak olay yerinden uzaklaştırdım. Ama buzağım telef oldu. Durumu ilçe tarım müdürlüğü yetkililerine haber verdim. İlçe tarım müdürlüğü yetkilileri buraya gelerek tutanak tutup, belediye yetkililerine haber verdi. Şu ana kadar belediyeden bir yetkili gelmedi. 2-3 sene öncede böyle bir olay yaşanmıştı. Bu bölgedeki insanlarda buradan gelip geçerken başıboş köpekler yüzünden tedirgin oluyor. Yetkililerin bu konuda gerekeni yapmasını istiyorum" dedi. - AYDIN

Efeler, Umurlu, Sabah, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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